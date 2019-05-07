Trabzonzpor taraftarı sahaya atladı! Uğurcan’la selfie çekti

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maçın 40. dakikasında oyunun durduğu bir anda güney kale arkası tribününden bir taraftar sahaya atlayarak kaleci Uğurcan Çakır'a koşarak sarıldı. Taraftar Uğurcan'la fotoğraf çektirdi. Ardından güvenlik görevlileri taraftarı dışarı çıkardı.
- Spor
- 07.05.2019
- Gazete
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