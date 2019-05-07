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Trabzonzpor taraftarı sahaya atladı! Uğurcan’la selfie çekti

Bir taraftar sahaya atladı, Uğurcan’la fotoğraf çektirdi..

Sahada selfie
Trabzonspor ile arasında oynanan maçın 40. dakikasında oyunun durduğu bir anda güney kale arkası tribününden bir taraftar sahaya atlayarak kaleci 'a koşarak sarıldı. Taraftar Uğurcan'la fotoğraf çektirdi. Ardından güvenlik görevlileri taraftarı dışarı çıkardı.

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