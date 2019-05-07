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  • 07.05.2019 11:44
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 11:44

, Yıldırım’ı ’ya şikâyet edecek

'ta derbinin hakemi 'a öfke bitmek bilmiyor.

Beşiktaş'tan flaş karar! Şikayet edecek...

'ın lehine taraflı bir yönetim gösterdiğini savunan yönetimi, Merkez Hakem Kurulu yetkilileriyle görüşüp, şikâyetlerini iletecek.

Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, G.Saray maçının hakemi Bülent Yıldırım'ı Merkez Hakem Kurulu'na () şikâyet edecek. Yıldırım'ın böylesine önemli bir karşılaşmada taraflı bir yönetim gösterdiğini savunan siyah beyazlılar, şikâyetlerini 5 maddede topladı:

1- Lens, Caner, Vida, ve Ljajic'e haksız yere sarı kartlar gösterilerek bu futbolcular pasifize edildi.

2- İkili mücadelelerde takdir haklarını hep G.Saray'dan yana kullandı.

3- İlk golden önce top Mariano'dan taca çıksa da atış Galatasaray'a verildi ve devamında Onyekuru'nun golü geldi.

4- Luyindama, Atiba'ya kasten dirsek attı. Kırmızı kartlık bu harekete faul bile verilmedi.

5- G.Saraylı futbolcuların 'a maç boyu yaptığı sert hareketlere göz yumdu.

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