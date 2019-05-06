Trabzon'da 6 gollü müthiş maç

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, evinde ağırladığı Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Bordo mavililer, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Novak kaydetti. Konuk takımın gollerini ise Hasan Hüseyin Acar (2) attı.
Bu galibiyetle 56 puana yükselen Trabzonspor, dördüncü sırada yer aldı. 37 puanda kalan Kayserispor ise 13. sırada yer buldu.
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