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  • 06.05.2019 20:12
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 22:50

Trabzon'da 6 gollü müthiş maç

'in 31. haftasında , evinde ağırladığı 'u 4-2 mağlup etti.

Trabzon'da 6 gollü müthiş maç

'in 31. haftasında , evinde ağırladığı 'u 4-2 mağlup etti. Bordo mavililer, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Novak kaydetti. Konuk takımın gollerini ise Hasan Hüseyin Acar (2) attı.

Bu galibiyetle 56 puana yükselen Trabzonspor, dördüncü sırada yer aldı. 37 puanda kalan Kayserispor ise 13. sırada yer buldu.

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