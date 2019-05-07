Galatasaray ligde doludizgin şampiyonluğa koşarken bunda Luyindama ve Marcao ikilisinin payı büyük oldu. Cimbom ligin ilk yarısında 17 karşılaşmada filelerinde 21 gol yerken o dönemde stoperde Maicon ve Serdar Aziz ikilisi bulunuyordu. İlk devrede lider olan Başakşehir ise kalesinde sadece 8 gol görmüştü.

SAVUNMAYA SİHİRLİ DOKUNUŞ

Devre arasında Maicon ve Serdar Aziz ikilisini gönderen Sarı-Kırmızılı yönetim bu iki oyuncunun yerine Luyindama ve Marcao ikilisini transfer etti. Bu iki oyuncunun gelmesi defansı çelikten duvara çevirdi.

LUYİNDAMA 9 MAÇTA OYNADI

Aslan ligin 2. yarısında 14 maçta sadece 8 gol yedi. Devre arası transfer edilen Luyindama 3 maçta cezası, 2 maçta da geç geldiği için sadece 9 maçta oynadı. Marcao ise sadece geç geldiği 2 maçta forma giymedi.

F.BAHÇE ÖNÜNDE CEZALIYDILAR

Marcao ve Luyindama ikilisi Fenerbahçe karşısında cezaları nedeniyle oynayamadı. Ancak iki futbolcu performanslarıyla aranan ikili olurken büyüks alkış aldı. 2. yarı Başakşehir ise 14 maçta 10 gol yedi.