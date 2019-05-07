Valbuena’ya Lille kancası

Fenerbahçe'nin süper bücürü Mathieu Valbuena'ya ülkesinin takımlarından Lille'in talip olduğu iddia edildi.
İYİ TEKLİF SUNDU
Fransız medyasındaki haberlere göre Lille'in 34 yaşındaki Valbuena'ya iyi bir teklifte bulunduğu ve tecrübeli oyuncunun da bu teklifi düşüneceği yazıldı.
NET AÇIKLAMA YOK
Yıldız oyuncunun sezon sonunda Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Yönetimden de net bir açıklama yok.
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