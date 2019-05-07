Kartal’da büyük panik

G.SARAY maçından önce şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş derbiyi kaybedince ligi 2. bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma şansını bile tehlikeye sokmuş oldu.

3.'LÜK BİLE BELİRSİZ

Galatasaray ve Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen Kartal'ın ligde 3. olması bile kesin değil. Beşiktaş'ın nefesini yakından hissettiği Trabzonspor'la deplasmanda maçının olması bu korkuyu artırıyor. Kalan 3 maç öncesi alınacak sonuçlar Beşiktaş'ın kaderini belirleyecek.