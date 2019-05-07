Bugünkü
Takvim

2.’lik şansını tehlikeye sokan Kartal’da büyük panik

Galatasaray yenilgisiyle 2.’lik şansını tehlikeye sokan Beşiktaş, kalan haftalarda ligi 3’üncü bile bitirememe korkusunu yaşıyor

Kartal’da büyük panik

G.SARAY maçından önce şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş derbiyi kaybedince ligi 2. bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma şansını bile tehlikeye sokmuş oldu.

3.'LÜK BİLE BELİRSİZ
Galatasaray ve Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen Kartal'ın ligde 3. olması bile kesin değil. Beşiktaş'ın nefesini yakından hissettiği Trabzonspor'la deplasmanda maçının olması bu korkuyu artırıyor. Kalan 3 maç öncesi alınacak sonuçlar Beşiktaş'ın kaderini belirleyecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor Haberleri2.’lik şansını tehlikeye sokan Kartal’da büyük panik
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri