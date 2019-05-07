Süper lig'de artık son 3 haftaya girildi. Şampiyonluk mücadelesi nefesleri keserken ligden düşmemek için de takımlar büyük bir mücadele veriyor. Ligde son sırada bulunan Akhisar, Yeni Malatyaspor karşısında aldığı yenilgiyle kurtulma şansını artık mucizelere bıraktı. 25 puanı bulunan Akhisar bu hafta Fenerbahçe'ye mağlup olursa resmen TFF 1.Ligi'ne düşmüş olacak. 30 puanlı Bursaspor, 32 puanlı Erzurumspor ve 33 puanlı Göztepe düşecek diğer 2 ekip olmamak için direniyor.

GÖZTEPE'NİN AVANTAJI FİKSTÜR

Akhisar dışındaki diğer 3 takım arasında fikstür açısından en avantajlı ekip Göztepe. İzmir ekibi kalan 3 maçın 2'sini evinde oynarken sadece 1 deplasmana çıkacak. Erzurum ve Bursa'nın ise 2 deplasmanı var.

EN KRİTİK MAÇ BURSA - GÖZTEPE

Ligdeki en kritik karşılaşma 33. haftada Bursaspor ile Göztepe arasında oynanacak. Bu maçın sonucu Erzurumspor'u da yakından ilgilendiriyor. Ligdeki bu maçlardan sonra düşecek ekipler kesinleşmiş olacak.



BURSASPOR'DA HEDEF 9 PUAN

Çok sıkıntılı bir durumda olan Bursaspor hedefi belirledi... Teknik direktör Mesut Bakkal, "Antalya, Göztepe ve Malatya maçları final gibi olacak. Hepsini kazanırsak ligde kalırız. Hedefe kilitlendik" dedi.