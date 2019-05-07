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'de Nedelev&lamprou iddiası!

Bulgar ve Yunan medyası, F.Bahçe’nin Nedelev ve Lamprou ile ilgilendiğini iddia etti.

Nedelev&lamprou iddiası!

Sezon sonu yaklaştıkça transferde hareketlilik yaşanmaya başladı. ile ilgili Komşu'dan çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Bulgar medyası, Fenerbahçe'nin Botev Plovdiv forması giyen ile ilgilindiğini duyurdu. Nedelev sol kanatta oynuyor.

HENÜZ 21 YAŞINDA
basını ise Fortuna Sittard'da oynayan 21 yaşındaki Yunan kanat oyuncusu 'nun Fenerbahçe'nin takibinde olduğunu yazdı.

28 GOLE KATKI VERDİ
26 yaşındaki Todor Nedelev, bu sezon 32 maçta 15 gol atarken 13 de asist yaptı.


42 KEZ MİLLİ OLDU
Nikola ​Kalinic 42 kez Hırvatistan Milli Takım formasını giydi. 31 yaşındaki golcü, 42 maçta 15 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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