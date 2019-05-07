Vakıfbank Genel Müdürü ve Vakıf- Bank Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Özcan, "Hepimiz çok sevinçli ve çok heyecanlıyız. Sultanlar Ligi'nde 11. kez şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün aynı zamanda 11 ayın sultanı Ramazan- ı Şerif'in 1. günü. Filenin sultanları burada Ramazan da 11 ayın sultanı" dedi.