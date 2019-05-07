Beşiktaş'ı 2-0 yenerek tam 21 hafta sonra liderliği geri alan Galatasaray, Ç.Rizespor ve Başakşehir maçlarını kazanması durumunda 22. şampiyonluğunu ilan edecek.

Cimbom, galibiyet primi, beraberlik primi, şampiyonluk ödülü, sezona katılım payı ve geçmiş şampiyonluk primleri hesaplandığında toplam 200 milyon lirayı kasasına koymuş olacak.

200 MİLYON TL

Galibiyet primi: 46,8 milyon TL (31. haftaya kadar)

Beraberlik primi: 11,7 milyon TL (31. haftaya kadar)

Şampiyonluk ödülü: 33 milyon TL

Sezona katılım payı: 35 milyon TL

Geçmiş şampiyonluk primi: 63 milyon TL

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım payı, UEFA yayın hakları ve maç primleri de eklendiğinde bu para toplam 450 milyon lirayı buluyor.

250 MİLYON TL

Şampiyonlar Ligi doğrudan katılım payı: 105 milyon TL (15,25 milyon euro)

UEFA yayın hakları ve maç primleri: 100 milyon TL

Gişe gelirleri, ürün satışı gibi ek kaynaklar: 45 milyon lira

Galatasaray, geçen sezon bir galibiyet ve bir beraberlikle veda ettiği Şampiyonlar Ligi'nde turnuvaya katılım, performans ve yayın-pazarlama-piyasa havuzundan toplam 34,2 milyon euro (240 milyon TL) kazanmıştı.

BAŞAKŞEHİR YAKLAŞIK 350 MİLYON LİRA KAZANACAK

Daha önce hiç şampiyon olmadığı için geçmiş şampiyonluk primi gelirinden mahrum kalacak olan Başakşehir'de haliyle bu rakam biraz daha düşecek.

Gişe gelişleri ve ürün satışlarında da Galatasaray'ı yakalayamayacak olan İstanbul ekibinin tüm bu şartları göz önüne koyduğumuzsa kasasına girmesini beklediğimiz toplam para 350 milyon lira.