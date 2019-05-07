G. Saray Başkanı Cengiz hakem kararlarını değerlendirdi: Taçtan girer ofsayttan çıkarım!

Mustafa Cengiz'den önemli açıklamalar. G.Saray Başkanı geçmişte hakemlerle ilgili görüş bildirdiklerinde kulüplerin kendisine tepki gösterdiğini söyleyerek, "Biz kendimiz için bir ayrıcalık istememiştik ama öyle algılandı. Bir taç için konuşamam. Taçtan girer ofsayttan çıkarım. Ofsayttan girersem penaltıdan çıkarım. Onu uzmanlar yargılıyor. Benim yargılayacak ne teknik bilgim ne de görevim var" dedi. Fikret Orman'ın hakemlere tepki göstermesiyle ilgili olarak da konuşan Cengiz, "O feryat haklı nedene dayanıyorsa ben o insanın dinlenmesinden yanayım. Yoksa ona karşı bildiri yayınlanmasından yana değilim" dedi.