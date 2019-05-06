Konuşursam federasyon bana ceza verir

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Portekizli yıldız, "Söylemek istediklerimi söylersem federasyon ceza verir" dedi.
SEZON HALA BİTMEDİ
Sezonun hala bitmediğini ifade eden Quaresma, "Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. Mutlaka puan kaybedecekler" dedi. Portekizli sakatlığıyla ilgili bir sorun kalmadığını da söyledi.
SEZON HALA BİTMEDİ
Sezonun hala bitmediğini ifade eden Quaresma, "Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. Mutlaka puan kaybedecekler" dedi. Portekizli sakatlığıyla ilgili bir sorun kalmadığını da söyledi.
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