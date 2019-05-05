Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinde Arkas Spor'a 3-2 üstünlük kuran Fenerbahçe 5. şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonun belli olacağı son maçta Arkas'ı 3-0 mağlup eden F.Bahçe kupanın ardından ligi de kazandı. Fenerbahçe, çeyrek finalde Maliye Piyango'yu, yarı finalde ise son şampiyon Halkbank'ı saf dışı bırakmıştı.