Harun Tekin, maç sonunda özür diledi

Yediği hatalı gol nedeniyle özür dileyen Harun, "Öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. Bugün en çok sevinenlerden biri de benim. Hata her zaman olur ama böyle kötü bir zamanda olması kötü oldu. Arkadaşlarımdan, camiamdan özür diliyorum. Hocalarımla konuşuk, arkadaşlarımla da konuştuk. Hata her zaman olur ama camia olarak kötü zamanlar geçiriyoruz." dedi.
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