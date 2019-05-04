Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 32-33 haftalarının müsabaka programını duyurdu! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak ve çok büyük ölçüde şampiyonu belirleyecek mücadelelerden biri olan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının oynanacağı tarih ve saat belli oldu. Buna göre; Galatasaray - Medipol Başakşehir karşılaşmasının 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacağı açıklandı.

Yine 33. haftada oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasının 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacağı duyuruldu.