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  • 04.05.2019 16:01
  • Son Güncelleme: 04.05.2019 16:21

Son dakika: - maçının tarihi belli oldu

2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 32-33 haftalarının müsabaka programı açıklandı. Ligin 33. haftasında oynanacak - Medipol ve Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmalarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Son dakika bilgisine göre; farklı tarihlerde yapılacak olan iki karşılaşma da 19:00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 32-33 haftalarının müsabaka programını duyurdu! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak ve çok büyük ölçüde şampiyonu belirleyecek mücadelelerden biri olan - Medipol maçının oynanacağı tarih ve saat belli oldu. Buna göre; Galatasaray - Medipol Başakşehir karşılaşmasının 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacağı açıklandı.

Yine 33. haftada oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasının 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacağı duyuruldu.

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