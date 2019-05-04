Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman? Küme düşme hattının bir üst sırasında bulunan Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmanın hedefinde. Sezonun tamamlanmasına son 3 hafta kala kritik karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe'de hedef galibiyet. Geride kalan 30 haftada Kasımpaşa, 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile topladığı 38 puanla 10. sırada yer alırken, sarı-lacivertliler ise aldığı 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 14. sırada bulunuyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın canlı skor bilgileri...

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç 4 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

Karşılaşmayı dilerseniz takvim.com.tr Canlı Skor sayfasından da takip edebilirsiniz. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı canlı skor sayfası için aşağıdaki resime tıklamanız yeterli.

FENERBAHÇE İLE KASIMPAŞA 32. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugün 32. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 31 maçtan 24'ünü Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 75 golüne, Kasımpaşa 27 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı.

KASIMPAŞA 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 12 maçta galip gelemedi.

Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 12 maçtan 10'unu yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR

Kasımpaşa, maçlarını yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Fenerbahçe'yi 8. kez ağırlayacak.

İki takım arasında Kasımpaşa'daki statta oynanan tamamı Süper Lig'deki 7 müsabakadan 6'sını konuk Fenerbahçe, birini ev sahibi ekip kazandı.

Deplasmandaki son 5 maçtan galip ayrılan Fenerbahçe, Kasımpaşa'da toplam 17 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde 6 gol gördü.

Geçen sezon Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan lig maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 31 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

KASIMPAŞA'NIN 14 MAÇTA GOLÜ YOK

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 31 maçın 14'ünde gol atamadı.

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 17 maçta havalandırabilirken, kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, 3 futbolcusundan yoksun olarak Kasımpaşa karşısına çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı durumda bulunan Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel ve kaleci Volkan Demirel, bugün forma giyemeyecek.

Sakatlıkları düzelen Serdar Aziz, Vitor Moses ve Mehmet Topal'ın ise oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda 32. haftada Akhisarspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

7.5 AYDIR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda 7.5 aydır galip gelemiyor.

Bu sezon 15 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahada sarı-lacivertliler, 6 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

Ligde bu sezonki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek elde eden Fenerbahçe, daha sonraki 12 dış saha maçında da kazanamadı.