Spor Toto Süper Lig'de 30 hafta geride kalırken, 36 puanı bulunan MKE Ankaragücü evinde Çaykur Rizespor karşısında kazanarak tehlikeli bölgeden biraz daha uzaklaşmak istiyor.
İLK 11'ler...
Ankaragücü: Altay, Mehmet Sak, Pazdan, Kulusic, Cebrail, Canteros, Moke, Sedat, Boyd, Sacko, Orgill.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Boldrin, Awaziem, Moroziuk, Samudio, Abarhoun, Musa, Azubuike, Melnjak, Muriç, Mustafa Saymak.
MAÇIN CANLI ANLATIMI MAÇ SAATİNDE HABERİMİZDE YER ALACAK.
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