Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 04.05.2019 15:33
  • Son Güncelleme: 04.05.2019 15:33

- maçı canlı yayın

'in 31.haftasında 'nün Eryaman Stadyumu'nda konuğu . Ankaragücü küme hattın kurtulmak, Çaykur Rizespor ise ligdeki iddiasını sürdürme hedefinde. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği karşılaşmayı taraftarlar canlı takip etmek istiyor. MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Ankaragücü - Rizespor | CANLI YAYIN

'de 30 hafta geride kalırken, 36 puanı bulunan evinde karşısında kazanarak tehlikeli bölgeden biraz daha uzaklaşmak istiyor.

İLK 11'ler...

Ankaragücü: Altay, Mehmet Sak, Pazdan, Kulusic, Cebrail, Canteros, Moke, Sedat, Boyd, Sacko, Orgill.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Boldrin, Awaziem, Moroziuk, Samudio, Abarhoun, Musa, Azubuike, Melnjak, Muriç, Mustafa Saymak.

MAÇIN CANLI ANLATIMI MAÇ SAATİNDE HABERİMİZDE YER ALACAK.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı canlı yayın
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri