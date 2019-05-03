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  • 03.05.2019 23:11
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 23:11

maçı hazırlıklarını tamamladı

, 'in 31. haftasında yarın 'yla oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçına hazır

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmana futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yaparak başladığı belirtildi. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, maçının hazırlıklarını tamamlayarak Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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