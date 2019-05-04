Sezonun kader sınavını yarın Beşiktaş karşısında verecek olan Galatasaray'da tüm planlar zafer üzerine yapılıyor... Rakibin tüm maçlarını izleyerek analiz eden teknik direktör Fatih Terim zayıf noktayı buldu. Beşiktaş'ın sol kanadının savunmada sıkıntılar yaşadığını saptayan tecrübeli hoca, sağ kanat hücumlarıyla sonuca gitmeyi düşünüyor.
- Spor
- 04.05.2019
- Gazete
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