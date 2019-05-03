Trabzonspor sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'tan 200 bin Euro'ya kiralık olarak renklerine kattığı Ekuban'ı satın alma opsiyonunu kullanarak sezon sonunda bonservisi ile birlikte alacağını resmi internet sitesinden açıkladı. Ganalı oyuncu 345 bin euro yıllık ücret ve 1 milyon euroluk bonservis bedeli ile Trabzonspor'da kalıyor.
TRABZONSPOR'UN RESMİ AÇIKLAMASI
Yönetim Kurulumuzca; İngiltere'nin Leeds United FC'den kiralık olarak kadromuzda yer alan ve satın alma hakkı kulübümüzde bulunan profesyonel futbolcu Caleb Ekuban'ın satın alma hakkının kullanılmasına karar verilmiş olup futbolcu ve ilgili kulübe gerekli bildirimler yapılmıştır.
TRABZONSPOR'UN RESMİ AÇIKLAMASI
Yönetim Kurulumuzca; İngiltere'nin Leeds United FC'den kiralık olarak kadromuzda yer alan ve satın alma hakkı kulübümüzde bulunan profesyonel futbolcu Caleb Ekuban'ın satın alma hakkının kullanılmasına karar verilmiş olup futbolcu ve ilgili kulübe gerekli bildirimler yapılmıştır.
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