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  • 03.05.2019 19:29
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 19:30

Ekuban'ı bonservisi ile birlikte alıyor

kiralık olarak forma giyen Caleb Ansah Ekuban'ı bonservisi ile birlikte alacağını açıkladı

Trabzonspor'dan Ekuban açıklaması
sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden 'tan 200 bin Euro'ya kiralık olarak renklerine kattığı Ekuban'ı satın alma opsiyonunu kullanarak sezon sonunda bonservisi ile birlikte alacağını resmi internet sitesinden açıkladı. Ganalı oyuncu 345 bin euro yıllık ücret ve 1 milyon euroluk bonservis bedeli ile Trabzonspor'da kalıyor.

TRABZONSPOR'UN RESMİ AÇIKLAMASI
Yönetim Kurulumuzca; İngiltere'nin Leeds United FC'den kiralık olarak kadromuzda yer alan ve satın alma hakkı kulübümüzde bulunan profesyonel futbolcu Caleb Ekuban'ın satın alma hakkının kullanılmasına karar verilmiş olup futbolcu ve ilgili kulübe gerekli bildirimler yapılmıştır.

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