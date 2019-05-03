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  • 03.05.2019 18:56
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 18:56

James Rodríguez 'e geri dönüyor

Bundesliga ekibi sezon sonunda James Rodríguez'i 'e geri yolluyor.

Evine dönüyor
'te iki sezondur kiralık olarak forma giyen oyuncunun, sezon sonunda 'e dönmesi bekleniyor. 2017 yılında İspanyol ekibinden 13 milyon Euro bedel ile Bayern Münih ekibine transfer olan Kolombiyalı yıldız, bu sezon 28 maçta 7 gol 5 asistlik istatistik ile beklentilerin çok altında bir performans sergiledi. Geldiği günden beri takım içi uyum sorunu yaşayan oyuncunun sezon sonunda başkent temsilcisine dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. 'nın Marca gazetesine konuşan oyuncu sezon konuna kadar sözleşmesinin bulunduğunu ve buraya iyi bir şekilde veda etmek istediğini söylerken Madrid'i evi olarak nitelendirdi.

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