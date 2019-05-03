Arsenal, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında sahasında Valencia'yı konuk etti.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan İngiliz ekibinde, stada ay-yıldızlı kolyeyle gelen Mesut Özil karşılaşmanın önüne geçti.

BEN TÜRK'ÜM MESAJI VERDİ

Sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanlar tarafından ırkçı saldırıya uğrayan yıldız futbolcu, Türk olmaktan gurur duyduğunu bir kez daha gösterdi.

30 yaşındaki futbolcunun kolyesi İngiliz ve Alman basınında geniş yer buldu.

İngiliz basını, Mart ayında nişanlısı Amine Gülşe'nin şahsen Erdoğan'ı onur konuğu olarak düğününe davet etmesinin Almanya'da öfkeye yol açtığını yazdı.