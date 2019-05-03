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  • 03.05.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 10:15

'in ay-yıldızlı kolyesi Almanları rahatsız etti

Almanların ırkçı saldırıları sonucu Almanya Milli Takımı'nı bırakan , dün Arsenal'in oynadığı maç öncesi ay-yıldızlı kolye ile görüntülendi. Bu durum Alman ve İngiliz basınında geniş yer buldu.

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında sahasında Valencia'yı konuk etti.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan İngiliz ekibinde, stada ay-yıldızlı kolyeyle gelen karşılaşmanın önüne geçti.

BEN TÜRK'ÜM MESAJI VERDİ
Sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanlar tarafından ırkçı saldırıya uğrayan yıldız futbolcu, Türk olmaktan gurur duyduğunu bir kez daha gösterdi.

30 yaşındaki futbolcunun kolyesi İngiliz ve Alman basınında geniş yer buldu.

İngiliz basını, Mart ayında nişanlısı Amine Gülşe'nin şahsen Erdoğan'ı onur konuğu olarak düğününe davet etmesinin Almanya'da öfkeye yol açtığını yazdı.

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