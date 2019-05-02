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  • 03.05.2019 06:47
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 06:47

G.Saray'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım!

'ın forveti , Futbolun Süperleri ödül törenine tepki gösterdi.

G.Saray'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım!

ve beIN Sports'un birlikte düzenlediği ve 'ın protesto etmek için katılmadığı ödül töreninde Galatasaray'dan hiçbir futbolcu veya teknik adam ödül alamadı.

Forveti ödülüne de aday gösterilen Galatasaray'ın forveti , yılın forveti seçilemeyip Yılın Süper 11'inde de kendini göremeyince Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Senegalli futbolcu, yaptığı paylaşımda ''Herkes bize karşı olsa da biz daha güçlüyüz! Allah her zaman burada'' sözlerini kullandı. Diagne bu paylaşımın ardından yılın teknik adamı ödülünü 'ya kaptıran için de '1 numara' paylaşımı yaptı.




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