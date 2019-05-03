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  • 03.05.2019 10:40
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 11:11

Futbolun Süperleri ödül töreninde Ali Koç ile Comolli arasında soğuk rüzgarlar esti

Dün Bein ts tarafından düzenlenen Futbolun Süperleri 2019 ödül törenine katılan Başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe Sportif Direktörü arasında esen soğuk rüzgarlar dikkat çekti.

Spor camiası dün akşam dağıtılan Futbolun Süperleri 2019 ödül töreninde buluştu. 2019 yılında futbol kategorisinde en başarılı olanların belirlendiği törene Ali Koç ile Comolli arasında esen soğuk rüzgarlar damga vurdu.

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