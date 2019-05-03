Futbolun Süperleri ödül töreninde Ali Koç ile Comolli arasında soğuk rüzgarlar esti

Spor camiası dün akşam dağıtılan Futbolun Süperleri 2019 ödül töreninde buluştu. 2019 yılında futbol kategorisinde en başarılı olanların belirlendiği törene Ali Koç ile Comolli arasında esen soğuk rüzgarlar damga vurdu.
Spor camiası dün akşam dağıtılan Futbolun Süperleri 2019 ödül töreninde buluştu. 2019 yılında futbol kategorisinde en başarılı olanların belirlendiği törene Ali Koç ile Comolli arasında esen soğuk rüzgarlar damga vurdu.
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