Fırtına harekete geçti! Ekuban’da geri sayım

Trabzonspor'a geldiği günden beri çalışkanlığı, yeteneği ve disipliniyle teknik heyetin gözüne girmeyi başaran Caleb Ekuban için yönetimin birkaç gün içinde harekete geçeceği öğrenildi. Leeds'ten kiralanan Ekuban'ın bonservisi 1 milyon Euro karşılığında alınacak. Ekuban sezon başında İngiltere ekibi Leeds United'dan kiralanmıştı
- Spor
- 03.05.2019
- Gazete
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