Chelsea avantajı kaptı! (MS: Eintracht Frankfurt 1-1 Chelsea) UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Eintracht Frankfurt ile Chelsea karşı karşıya geldi. Luka Jovic ve Pedro'nun karşılıklı golleriyle maç 1-1 sona erdi. İngiliz ekibi Chelsea, bu sonuçla rövanş maçı öncesi avantajın sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçında Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, İngiltere'nin köklü takımı Chelsea'yi sahasında konuk etti. Karşılıklı birer golün atıldığı karşılaşma 1-1 sona erdi. Frankfurt'un golünü 23.dakikada Luka Jovic attı. Chelsea'nin golünü ise 45.dakikada Pedro kaydetti. İngiliz ekibi bu sonuçla rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.



Rövanş mücadelesi 9 Nisan'da Stamford Bridge'de oynanacak. TÜM MANŞETLER