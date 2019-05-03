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Beko ve bir ilki gerçekleştirdi

Yunanistan ile İspanya başarmıştı... Şimdi Türkiye başardı. Tarihte ilk kez 2 Türk takımı final-four’a kaldı. Biri finalde olacak.

Bu gurur Türkiye'nin

Anadolu Efes'in Barcelona'yı yenerek seriyi 3-2'ye getirerek 'a adını yazdırmasıyla Türk Basketbolu tarihi bir başarıya imza attı. İlk kez 2 Türk takımı Euroleague final four'unda olacak. severler Yunan ekipleri Panathinaikos ile Olympiakos'u, İspanyol devleri Real Madrid ile Barcelona'yı aynı anda final four'da görmeye alışmıştı. Şimdi 2 Türk takımı 17 Mayıs Cuma günü finale çıkmak için Vitoria'da karşı karşıya gelecekler. Kazanan finalde CSKA-R.Madrid maçının galibi ile final oynayacak. Anadolu Efes 18 yıl sonra final four'a kalırken Fenerbaçe Beko üst üste 5 kez bu büyük organizasyonda yer alacak.

F.BAHÇE VE A.EFES BİRBİRLERİNİ TEBRİK ETTİ
F.bahçe'nin final four'a kalmasından dakikalar sonra A.Efes tebrik mesajı göndermişti. A.Efes de final four yapınca F.Bahçe'den aynı karşılık geldi.

TÜM TÜRKİYE BU MAÇA KİLİTLENECEK
Basketbolumuz için harika oldu. Başka ülkelerin takımları 2 takımla final four'a geliyordu ama biz ilk kez bunu başardık. Efes'in 18 yıl sonra bunu başarması kulüpteki herkesi mutlu etmiştir. ise 5 yıl üst üste bunu başardı. Alışkanlıkları var. Tüm Türkiye Fener-Efes yarı finaline kilitlenecek.


YARI FİNALDE OLMASI BİRAZ ŞANSSIZLIK
İTürk takımının final-four'da olması ilk defa oluyor. Yarı finalde olması şanssızlık. Her ikisi de final oynamaya layık takımlar. Tüm Türkiye bu maçı merakla bekleyecek. Kim kazanır demememiz lazım. Çarşamba akşamki oyunuyla Fenerbahçe yüzde 70 final oynar diye düşünüyorum.


FENER DE EFES DE FAZLASIYLA HAKETTİ
BASKETBOLUMUZ adına sevindirici ve gurur verici bir bir durum. Bir takım kesin olarak finalde olacak. Bu da ayrı bir gurur olacak. Zaten oynadıkları basketbolla final four'u fazlasıyla hakettiler. Umarım hem Fenerbahçe hem de Efes güzel bir oyunla final four'a yakışanı yapar.

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