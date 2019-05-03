Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli ekibi takip eden muhabirlerle Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir araya gelerek sohbet toplantısı yaptı. Tecrübeli teknik adam, gelecek sezonun transferlerinde nokta atışı yapmaları gerektiğini ve çalışmaların ciddi bir şekilde sürdüğünü söyledi.
NOKTA ATIŞLAR YAPACAĞIZ...
Yanal şu ifadeleri kullandı: Transferle alakalı çalışma yapılıyor. Scout ekibimiz var ve buna ilaveten tüm antrenör arkadaşlar her hafta ciddi bir şekilde maç izliyorlar. Hata olmamalı. Nokta atışlar yapacağız.
TRANSFER İÇİN ŞARTLARIMIZ VAR
Sözleşmesi bitmiş bir oyuncunun genç oyuncu olması çok mümkün değil. Sözleşmesi bitmiş oyuncunun karakteri, dayanıklılığı iyi olması lazım. Yoksa yaşlı oyuncularla oynamak çok zor.
EMRE GİBİ BİR PROFİL GEREKLİ
Emre Belözoğlu önemli bir karakter. Onun profilinde 31-32 yaşında bir oyuncu buluyorsan 1-2 sene oynatabilirsin. Böyle oyunculara da ihtiyaç var. Bunun yanında da altyapı da çok önemli.
MELİH DEMİRAL İÇİN ÜZGÜNÜM
15 Aralık'tan bu yana 100 antrenman yapmışız. 49'unda altyapıdan gelen oyuncular var. Bunu kaç kişi yapmıştır! Melih Demiral'ı elimizden kaçırmak ise üzücü...
HAZIRLIK PLANLARI TAMAM
Önümüzdeki sezon kampı Topuk Yaylası'nda planlıyoruz. Audi Cup'a katılacağız. Udinese ve Herta Berlin'le maçımız var. Ağustos başında Cagliari'yle maç var.
NOKTA ATIŞLAR YAPACAĞIZ...
Yanal şu ifadeleri kullandı: Transferle alakalı çalışma yapılıyor. Scout ekibimiz var ve buna ilaveten tüm antrenör arkadaşlar her hafta ciddi bir şekilde maç izliyorlar. Hata olmamalı. Nokta atışlar yapacağız.
TRANSFER İÇİN ŞARTLARIMIZ VAR
Sözleşmesi bitmiş bir oyuncunun genç oyuncu olması çok mümkün değil. Sözleşmesi bitmiş oyuncunun karakteri, dayanıklılığı iyi olması lazım. Yoksa yaşlı oyuncularla oynamak çok zor.
EMRE GİBİ BİR PROFİL GEREKLİ
Emre Belözoğlu önemli bir karakter. Onun profilinde 31-32 yaşında bir oyuncu buluyorsan 1-2 sene oynatabilirsin. Böyle oyunculara da ihtiyaç var. Bunun yanında da altyapı da çok önemli.
MELİH DEMİRAL İÇİN ÜZGÜNÜM
15 Aralık'tan bu yana 100 antrenman yapmışız. 49'unda altyapıdan gelen oyuncular var. Bunu kaç kişi yapmıştır! Melih Demiral'ı elimizden kaçırmak ise üzücü...
HAZIRLIK PLANLARI TAMAM
Önümüzdeki sezon kampı Topuk Yaylası'nda planlıyoruz. Audi Cup'a katılacağız. Udinese ve Herta Berlin'le maçımız var. Ağustos başında Cagliari'yle maç var.
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