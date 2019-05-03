





Pazar günü oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesi heyecan artıyor. İki usta yazar, daha önce bu tür maçların havasını defalarca solumuş Evren Turhan ve Oktay Derelioğlu dev derbiyi analiz etti.



Nasıl bir derbi bekliyorsunuz? Sizce hangi takım galibiyete daha yakın?



E.T: Saha ve seyirci avantajıyla Galatasaray favori… Beşiktaş son haftalarda oyun olarak daha formda olsa da Galatasaray iç sahada çok farklı bir takım kimliğine bürünüyor. Geçen sezonu hatırlarsak yine iç sahada Beşiktaş maçını kazanmışlardı. Bence bir dejavu yaşanacak. Galatasaray, Fatih Terim faktörünün de etkisiyle ne maçı ne de şampiyonluğu bırakmaz.



0.D: Çok zor bir derbi olacak. Şampiyonu belirleyecek bir derbi. Beşiktaş çok formda. Son haftalarda iki takıma bakarsak, Galatasaray bu Beşiktaş'ı çok zor yener. Özelilkle Burak'ın liderliğinde adeta geriden kopup gelen bir Beşiktaş var. Galatasaray ise çok tutarsız oynuyor. Bir var bir yoklar. Tabii ki onların da en büyük avantajı saha ve seyircisi olacak. Eğer Galatasaray bunu kullanabilirse skoru lehine çevirebilir.