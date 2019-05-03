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G.Saray ligde dakikalarda 12 gol atıp, 6 gol yedi. ise 19 gol atıp kalesinde 7 gol gördü.

Son 15’e dikkat
LİGİN kaderini belirleyecek dev derbinin son 15 dakikasında nefesler tutulacak... Süper Lig'in en skorer takımları arasında yer alan Galatasaray, maçlarının dakikalık bölümünde 12 kez gol sevinci yaşayıp, rakiplerinin 6 golüne engel olamadı. Ligin en golcü takımı olan Beşiktaş ise son 15 dakikalık periyotta 19 kez rakip ağları havalandırırken, aynı bölümde kalesinde ise 7 gol gördü.

İLK 15'TE KARTAL
Cimbom ilk 15 dakikada sadece 1 gol atabilirken, Kartal aynı periyotta tam 7 kez ağları havalandırdı.

DERBİLERDE GÜLEMİYOR
Galatasaray son yıllarda ezeli rakiplerini yenmekte çok zorlanıyor... Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 15 karşılaşmanın sadece birinden galibiyetle ayrılabildi. Cimbom 9 gol atabilirken, 17 gol yedi.

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