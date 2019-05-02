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  • 02.05.2019 08:57
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 08:58

şampiyonluğa yakın

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider , son maçında küme düşmesi daha önce kesinleşen Manisaspor ile karşılaşacak.

Keçiörengücü şampiyonluğa yakın

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden , son maçlar öncesi Spor Toto 1. Lig'e yükselme adına önemli bir avantaja sahip.

Sezonun 33. haftasında deplasmanda UTAŞ Uşakspor'u 4-0 yenen başkent ekibi, puanını 73'e çıkararak zirvedeki yerini korudu.

Başkent temsilcisi, sezonun son haftasında sahasında 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30'da, küme düşmesi daha önce kesinleşen Manisaspor ile karşılaşacak.

Kastamonuspor 1966'nın 2 puanın önünde liderlik koltuğunda oturan Keçiörengücü, Manisaspor'u yenmesi halinde rakibinin alacağı sonucu beklemeden adını Spor Toto 1. Lig'e yazdıracak.

Keçiörengücü, 2013-2014 sezonunda TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselmişti. Başkent ekibi, 2014-2015 sezonundan bu yana TFF 2. Lig'de mücadele ediyor.

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