Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes'e tebrik

Sarı-lacivertli basketbol takımı sosyal medya hesabı Twitter'dan, İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı play-off çeyrek finalinde eleyen Anadolu Efes için "Final Four bileti alan Anadolu Efes'i tebrik ederiz. Vitoria'da görüşmek üzere!" mesajını paylaştı.

Anadolu Efes de bu kutlama mesajına "Teşekkürler Fenerbahçe Beko. İyi olan kazansın!" diyerek cevap verdi.

İki Türk takımı, 17 Mayıs'ta Dörtlü Final'in ilk maçında İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde karşı karşıya gelecek.



BARCELONA'DAN KUTLAMA

Barcelona, Türkçe Twitter hesabından Anadolu Efes'i kutladı. Kutlama mesajında, "Bükemediğin bileği öpeceksin. Tebrikler Anadolu Efes" ifadelerine yer verildi.