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  • 02.05.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 09:29

Flaş iddia: 'a!

'da transfer çalışmaları erken başladı. Sarı kırmızılılar, 'in talimatıyla 'ta kalan 'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

Bomba iddia! Tolga Zengin'in yeni takımı...

Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar 'ın bıraktığı deneyimli kaleciyi renklerine bağlamayı amaçlıyor.

MUSLERA'NIN YEDEĞİ OLACAK
'in, 35 yaşındaki tecrübeli file bekçisini bizzat istediği kaydedildi. Terim, gelecek sezon Muslera'nın arkasında tecrübeli bir oyuncu görmek istiyor.

BU SEZON LİGDE 3 MAÇA ÇIKTI
, Beşiktaş formasıyla çıktığı 128 müsabakada kalesinde 121 gol gördü. Tecrübeli kaleci, bu sezon ligde sadece ilk 2 haftada oynanan Akihsaspor ve Erzurumspor maçları ile ligin 12. haftasında oynanan maçında forma şansı bulabildi.

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