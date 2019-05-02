Iker Casillas idmanda kalp krizi geçirdi!

PORTEKİZ ekibi Porto'da forma giyen Iker Casillas ölümden döndü... 38 yaşındaki İspanyol kaleci dünkü idmanda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Casillas, sosyal medya üzerinden sevenlerine seslendi ve "İyiyim" mesajını takipçileriyle paylaştı.