Bugünkü
Takvim

idmanda kalp krizi geçirdi!

Iker Casillas idmanda kalp krizi geçirdi!

PORTEKİZ ekibi Porto'da forma giyen Iker Casillas ölümden döndü... 38 yaşındaki İspanyol kaleci dünkü idmanda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Casillas, sosyal medya üzerinden sevenlerine seslendi ve "İyiyim" mesajını takipçileriyle paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriIker Casillas idmanda kalp krizi geçirdi!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri