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  • 02.05.2019 12:18
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 12:32

- maçının hakemi belli oldu

Son dakika haberine göre Süper Lig'de 31. haftanın en kritik mücadelesi olan - derbisinin hakemi açıklandı. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip maçın hakemi oldu.

Toto Süper Lig'in 31'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 5 Mayıs Pazar günü oynanacak - mücadelesini yönetecek.
Süper Lig'in 31. haftasının programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:
20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

4 MAYIS CUMARTESİ:
16.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya

5 MAYIS PAZAR:
16.00 Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe - Antalyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım

6 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus

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