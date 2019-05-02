Spor Toto Süper Lig'in 31'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 5 Mayıs Pazar günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş mücadelesini Bülent Yıldırım yönetecek.
Süper Lig'in 31. haftasının programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
4 MAYIS CUMARTESİ:
16.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya
5 MAYIS PAZAR:
16.00 Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe - Antalyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım
6 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.