Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? (Bülent Yıldırım ve Cüneyt Çakır hangi takımlı?)
Spor Toto Süper Lig'de hangi hakemin hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi nedeniyle maçın hakemi Bülent Yıldırım ile VAR hakemi Cüneyt Çakır'ın hangi takımı tuttukları merak konusu oldu. Türkiye futbolunda hakemlerin tuttukları takımlar her daim tartışılan bir konu olmuştur. Şimdi gelin hangi hakemin hangi takımı tuttuklarına bir bakalım. İşte başta Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemleri olmak üzere hakemlerin tuttukları takımlar.
25.02.2019 15:34
- Son Güncelleme: 25.02.2019 15:45
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