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Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? (Bülent Yıldırım ve Cüneyt Çakır hangi takımlı?)

Spor Toto Süper Lig'de hangi hakemin hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi nedeniyle maçın hakemi Bülent Yıldırım ile VAR hakemi Cüneyt Çakır'ın hangi takımı tuttukları merak konusu oldu. Türkiye futbolunda hakemlerin tuttukları takımlar her daim tartışılan bir konu olmuştur. Şimdi gelin hangi hakemin hangi takımı tuttuklarına bir bakalım. İşte başta Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemleri olmak üzere hakemlerin tuttukları takımlar.

25.02.2019 15:34 - Son Güncelleme: 25.02.2019 15:45
Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? (Bülent Yıldırım ve Cüneyt Çakır hangi takımlı?)

Türkiye son dönemlerde futboldan çok hakem ve hakem hatalarını konuşuyor. Özellikle VAR sisteminin devreye girmesi sonra tartışmalar aldı başını gitti. Peki Spor Toto Süper Lig'de hangi hakeminhangi takımı tuttuğunu biliyor musunuz?

Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? (Bülent Yıldırım ve Cüneyt Çakır hangi takımlı?)

Süper Lig'de hangi hakem, hangi takımlı?

ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? (Bülent Yıldırım ve Cüneyt Çakır hangi takımlı?)

ALİ PALABIYIK - Galatasaray

Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? (Bülent Yıldırım ve Cüneyt Çakır hangi takımlı?)

ALİ ŞANSALAN - Fenerbahçe

Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? (Bülent Yıldırım ve Cüneyt Çakır hangi takımlı?)

ALPER ULUSOY - Beşiktaş

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