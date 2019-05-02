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  • 02.05.2019 15:35
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 15:35

Galatasaraylı 'in ön çapraz bağı koptu!

'nın oyun kurucularından , ile oynanan play-off yarı final serisi dördüncü maçında sakatlanmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun ön çapraz bağının koptuğu bildirildi.

Galatasaray'da şok sakatlık!

'nın oyun kurucularından 'in ön çapraz bağının koptuğu bilgisi verildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ile oynanan play-off yarı final serisi dördüncü maçında sakatlanan genç oyuncunun gerçekleştirilen kontrollerinde, sol dizinde ön çapraz bağ kopması tespit edildi.

Ameliyat edilecek Eda Şahin'in tedavisine rehabilitasyon süreciyle devam edilecek.

Açıklamada, "Geçirdiği talihsiz sakatlıktan dolayı Eda Şahin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir rehabilitasyon süreci geçirmesini temenni ederiz." denildi.


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