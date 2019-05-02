Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucularından Eda Şahin'in ön çapraz bağının koptuğu bilgisi verildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile oynanan Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında sakatlanan genç oyuncunun gerçekleştirilen kontrollerinde, sol dizinde ön çapraz bağ kopması tespit edildi.

Ameliyat edilecek Eda Şahin'in tedavisine rehabilitasyon süreciyle devam edilecek.

Açıklamada, "Geçirdiği talihsiz sakatlıktan dolayı Eda Şahin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir rehabilitasyon süreci geçirmesini temenni ederiz." denildi.



