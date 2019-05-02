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En büyük silah Aslantepe!

G.Saray sahasında 34 maçtır yenilmiyor. Ancak Beşiktaş da son 6 deplasman maçının 5’ini kazandı.

En büyük silah Aslantepe!
Pazar günü oynanacak dev derbide Galatasaray'ın en büyük silahlarından birisi hiç kuşkusuz TT Stadı olacak. Sarı- Kırmızılılar evinde tam 34 maçtır yenilmezken, bu sezon da 15 maçta 11 galibiyet elde etti. Cimbom bu 15 karşılaşmada tam 43 gol atarken, kalesinde sadece 11 gol gördü.

BÜYÜK ÇIKIŞ
Ancak büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş da son zamanlarda deplasmanlardaki süper performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor... Siyah-Beyazlılar dış sahada oynadığı son 6 karşılaşmanın 5'ini kazanmayı başardı.

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