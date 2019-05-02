En büyük silah Aslantepe!

Pazar günü oynanacak dev derbide Galatasaray'ın en büyük silahlarından birisi hiç kuşkusuz TT Stadı olacak. Sarı- Kırmızılılar evinde tam 34 maçtır yenilmezken, bu sezon da 15 maçta 11 galibiyet elde etti. Cimbom bu 15 karşılaşmada tam 43 gol atarken, kalesinde sadece 11 gol gördü.
BÜYÜK ÇIKIŞ
Ancak büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş da son zamanlarda deplasmanlardaki süper performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor... Siyah-Beyazlılar dış sahada oynadığı son 6 karşılaşmanın 5'ini kazanmayı başardı.
BÜYÜK ÇIKIŞ
Ancak büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş da son zamanlarda deplasmanlardaki süper performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor... Siyah-Beyazlılar dış sahada oynadığı son 6 karşılaşmanın 5'ini kazanmayı başardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.