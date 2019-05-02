Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Futbolun Süperleri ödül töreninde açıklamalarda bulundu.
"ELIF'IN GALATASARAY'A ATTIĞI GOL UZUN YILLAR HATIRLANACAK"
Sanıyorum 35 maç oynandı şu ana kadar. Elif Elmas'ın Galatasaray'a attığı gol uzun yıllar hatırlanacak. Öğrenmek istiyor. Daha kıdemli öğrencilerden öğrenmeye çalışıyor. Fenerbahçe'de herkesi bunu başarmasını istiyor.
"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Bu sezon bizim beklediğimiz gibi geçmedi. Bu sezon çok şey öğreniyoruz. Önümüzdeki sezon çok daha iyi olacağız.
Comolli’den Elif Elmas açıklaması! Galatasaray’a attığı gol…
Fenerbahçe’de taraftarın bir kısmı tarafından kötü gidişin sorumluları arasında gösterilen Comolli “Önümüzdeki sezon daha iyi olacağız” dedi. Elif Elmas hakkında da konuşan Comolli, Elif’in Galatasaray’a attığı golün uzun yıllar konuşulacağını belirtti.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Futbolun Süperleri ödül töreninde açıklamalarda bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.