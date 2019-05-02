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  • 02.05.2019 21:47
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 21:47

Comolli’den açıklaması! ’a attığı gol…

’de taraftarın bir kısmı tarafından kötü gidişin sorumluları arasında gösterilen Comolli “Önümüzdeki sezon daha iyi olacağız” dedi. hakkında da konuşan Comolli, Elif’in ’a attığı golün uzun yıllar konuşulacağını belirtti.

Comolli’den Elif Elmas açıklaması!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Futbolun Süperleri ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

"ELIF'IN GALATASARAY'A ATTIĞI GOL UZUN YILLAR HATIRLANACAK"
Sanıyorum 35 maç oynandı şu ana kadar. 'ın 'a attığı gol uzun yıllar hatırlanacak. Öğrenmek istiyor. Daha kıdemli öğrencilerden öğrenmeye çalışıyor. 'de herkesi bunu başarmasını istiyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Bu sezon bizim beklediğimiz gibi geçmedi. Bu sezon çok şey öğreniyoruz. Önümüzdeki sezon çok daha iyi olacağız.

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