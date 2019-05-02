Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Futbolun Süperleri ödül töreninde açıklamalarda bulundu.



"ELIF'IN GALATASARAY'A ATTIĞI GOL UZUN YILLAR HATIRLANACAK"

Sanıyorum 35 maç oynandı şu ana kadar. Elif Elmas'ın Galatasaray'a attığı gol uzun yıllar hatırlanacak. Öğrenmek istiyor. Daha kıdemli öğrencilerden öğrenmeye çalışıyor. Fenerbahçe'de herkesi bunu başarmasını istiyor.



"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Bu sezon bizim beklediğimiz gibi geçmedi. Bu sezon çok şey öğreniyoruz. Önümüzdeki sezon çok daha iyi olacağız.