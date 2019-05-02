Xavi emekli olacağını açıkladı

Barcelona efsanesi Xavi Hernandez sezon sonunda futbol kariyerine noktalayacağını açıkladı. 1998-2015 yılları arası Barcelona'da sayısız başarıya ulaşan deneyimli oyuncu 2015 yılında Katar yıldızlar liginde mücadele eden Al-Sadd kulubüne 5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. İspanyol futbolcu Katar'ın The Peninsula gazetesinde yayımlanan yazısında, 'Bu, oyuncu olarak son sezonum. Fakat teknik direktör olarak geleceğin neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum ifadelerini kullandı.
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