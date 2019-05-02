Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda başkan aday olan Hürser Tekinoktay, tüm camianın seçime gelmesini istedi.

Tekinoktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı zorlu sürecin ardından adaylığını resmiyete kavuşturduğunu belirterek, "Tüm Beşiktaşlıları 116 yıllık teamüllere sahip çıkması için sandığa çağırıyoruz. Seçimin yüksek katılımla olmasını istiyoruz" dedi.

Kongre üyelerinin seçime gelirken oy kullanabilecek başka kişileri de sandığa getirmesi için çalışmalarını isteyen Tekinoktay, "Bu kadar hadisesi ve ilginç gelişmeleri olan seçimde en yüksek katılımı bekliyoruz. Son 20 yılda hiçbir kulüpte böyle bir olay yaşanmamıştır." diye konuştu.

Başkan adaylığı için topladıkları ve kargo yoluyla gönderdikleri bazı imzaların divan kurulu tarafından kabul edilmediğini hatırlatan Tekinoktay, bu imzaları mahkeme kararıyla işleme koydurduklarını dile getirdi.

Adayların saygı ve dürüstlük çerçevesinde hizmet vermesi gerektiğini anlatan Tekinoktay, "Benim adaylığımdan veya başkanlık rekabetinden ziyade hukuksuz bir dayatmanın olmaması gerektiğine dair mahkeme kararıyla çıkan hükümdür. Bunu mahkeme kararıyla yapıyor olmamız üzücüdür. Mahkeme, divan kurulu tarafından kabul edilmeyen, kargo tutanakları olan, devlete vergileri ödenmiş resmi evraklarla reddedilen imzalarımızın işleme konulmasını istedi." değerlendirmesinde bulundu.