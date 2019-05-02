Arsenal finale göz kırptı!

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Arsenal ile Valencia karşı karşıya geldi. İngiltere'de oynanan mücadelede İspanyol ekibi Valencia, Diakhaby'nin 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.



Arsenal, 1-0 geriye düştükten beraberlik için yüklendi. Londra temsilcisi, Alexandre Lacazette'in 18. dakikadaki golüyle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın 26. dakikasında Lacazette bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

Arsenal - Valencia mücadelesinde ilk yarı 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının büyük bölümü golsüz devam etti. 90+1'de Aubameyang skoru belirledi. Arsenal, Valencia'yı 3-1 mağlup ederek ikinci maç öncesi avantajı elde etti.