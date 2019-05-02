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  • 03.05.2019 00:07
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 00:07

Arsenal finale göz kırptı!

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Arsenal, Valencia'yı 3-1 yendi. Arsenal'e Valencia karşısında galibiyeti getiren golleri Lacazette kaydetti.

Arsenal finale göz kırptı!

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Arsenal ile Valencia karşı karşıya geldi. İngiltere'de oynanan mücadelede İspanyol ekibi Valencia, Diakhaby'nin 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Arsenal, 1-0 geriye düştükten beraberlik için yüklendi. Londra temsilcisi, Alexandre Lacazette'in 18. dakikadaki golüyle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın 26. dakikasında Lacazette bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

Arsenal - Valencia mücadelesinde ilk yarı 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının büyük bölümü golsüz devam etti. 90+1'de Aubameyang skoru belirledi. Arsenal, Valencia'yı 3-1 mağlup ederek ikinci maç öncesi avantajı elde etti.

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