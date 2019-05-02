Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının oynanacağı günün değiştiğini duyurdu.
1 GÜN ÖNCEYE ALINDI
TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, yayın planlarında yapılan değişiklik nedeniyle final maçının 1 gün önceye alındığı duyuruldu.
Açıklamaya göre, Galatasaray ile Akhisarspor arasında 16 Mayıs Perşembe günü yapılması planlanan final müsabakası 15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.
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