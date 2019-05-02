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  • 02.05.2019 18:34
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 18:34

duyurdu! finalinin günü değişti

Ziraat final maçının gününün değiştiğini duyurdu. , ile arasında oynanacak maçın 16 Mayıs Perşembe gününden 15 Mayıs Çarşamba gününe alındığı bildirdi.

Türkiye Kupası'nda final günü değişti

(), ile arasında oynanacak Ziraat final maçının oynanacağı günün değiştiğini duyurdu.

1 GÜN ÖNCEYE ALINDI
TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, yayın planlarında yapılan değişiklik nedeniyle final maçının 1 gün önceye alındığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, Galatasaray ile Akhisarspor arasında 16 Mayıs Perşembe günü yapılması planlanan final müsabakası 15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

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