Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının oynanacağı günün değiştiğini duyurdu.

1 GÜN ÖNCEYE ALINDI

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, yayın planlarında yapılan değişiklik nedeniyle final maçının 1 gün önceye alındığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, Galatasaray ile Akhisarspor arasında 16 Mayıs Perşembe günü yapılması planlanan final müsabakası 15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.