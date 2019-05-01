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Valbuena’dan büyük fedakarlık

Fransız yıldız, “Lig ve ’da 25 maç oynarsa , sözleşmesi uzar” şeklindeki maddeden feragat etti.

Valbuena’dan büyük fedakarlık
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu 'nın sözleşmesinde yer alan "Lig ve Avrupa'da 25 maç oynarsa, sözleşmesi uzar." şeklindeki madde, oyuncu ve kulübün karşılıklı anlaşmasıyla kaldırıldı. maçı ile bu sezon formasını ve ligde toplamda 25. kez terleten Valbuena'nın karşılaşma öncesi yönetimle yaptığı görüşmede, yıldız oyuncudan sözleşmesindeki maddeden vazgeçilmesi istendi. 33 yaşındaki yıldız bu talebe olumlu yanıt verdi ve madde ortadan kaldırıldı.

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