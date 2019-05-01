Valbuena’dan büyük fedakarlık

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena'nın sözleşmesinde yer alan "Lig ve Avrupa'da 25 maç oynarsa, sözleşmesi uzar." şeklindeki madde, oyuncu ve kulübün karşılıklı anlaşmasıyla kaldırıldı. Trabzonspor maçı ile bu sezon Fenerbahçe formasını Avrupa ve ligde toplamda 25. kez terleten Valbuena'nın karşılaşma öncesi yönetimle yaptığı görüşmede, yıldız oyuncudan sözleşmesindeki maddeden vazgeçilmesi istendi. 33 yaşındaki yıldız bu talebe olumlu yanıt verdi ve madde ortadan kaldırıldı.
- Spor
- 01.05.2019
- Gazete
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