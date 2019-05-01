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Kruse iddiası

Sezon sonunda Wolfsburg ile sözleşmesi bitecek olan Max Kruse için Sarı-Lacivertliler’in devreye girip resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

Kruse iddiası
Yeni sezon öncesi en çok forvet transferi üzerinde duran Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim girdi... Alman basını, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen Max Kruse'nin Sarı- Lacivertliler'den teklif aldığını yazdı. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini yazan Alman basını, "Fenerbahçe, Kruse'nin menajeriyle temasa geçti" diye yazdı.

BU SEZON 11 GOL ATTI
Bu sezon 31 maçta 11 gol ve 10 asistlik çok başarılı bir performans sergileyen Max Kruse, Alman Milli Takımı formasını 14 kez giyip 4 gol attı. Ancak tecrübeli yıldız özel hayatındaki disiplinsizlikleri ile sürekli ön plana çıkan bir isim. Fenerbahçe yönetimi bu nedenle adımlarını çok dikkatli atıyor.

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