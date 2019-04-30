Eljif Elmas'tan olay paylaşım! G.Saray...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisinde takımının beraberlik golünü kaydeden Eljif, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ezeli rakiplerine gönderme yaptı.
'Aslan terbiyecisi' olarak yorumlanan bir fotoğrafı paylaşan Eljif, daha önce de derbi sonrasında yaptığı paylaşımla Galatasaray'ı tiye almıştı.
İşte o paylaşım:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.