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  • 01.05.2019 06:58
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 06:58

'tan olay paylaşım! G.Saray...

'nin Makedon oyuncusu , hesabından 'a göndermede bulundu.

Eljif Elmas'tan olay paylaşım! G.Saray...

'in 28. haftasında 'de oynanan derbisinde takımının beraberlik golünü kaydeden Eljif, dan yaptığı paylaşımla ezeli rakiplerine gönderme yaptı.

'Aslan terbiyecisi' olarak yorumlanan bir fotoğrafı paylaşan Eljif, daha önce de derbi sonrasında yaptığı paylaşımla Galatasaray'ı tiye almıştı.

İşte o paylaşım:

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