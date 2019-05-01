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  • 01.05.2019 21:20
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 21:20

Kartal derbi hazırlıklarını sürdürdü

'in 31'inci haftasında zirve yarışı sürerken 'a konuk olacak , dev derbinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kartal derbiye hazırlanıyor

Spor Toto 'in 31'inci haftasında derbi maçta 'a konuk olacak , maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü.


Antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam etti. Taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.​

DERBİ HAZIRLIKLARI YARIN DA DEVAM EDECEK
Siyah-Beyazlılar, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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