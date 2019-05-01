Başkan Erdoğan, Euroleague'de Barcelona'yı geçen Anadolu Efes ve Zalgiris Kaunas'ı eleyen Fenerbahçe için bir tebrik mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "THY Avrupa Ligi'nde dörtlü finale yükselerek tüm Türkiye'yi gururlandıran @FBBasketbol ve @AnadoluEfesSK takımlarımızı yürekten tebrik ediyor, dörtlü finalde iki takımımıza da başarılar diliyorum. Dörtlü final ilk maçında iyi olan kazansın!" dedi.