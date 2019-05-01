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  • 01.05.2019 21:56
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 22:32

Başkan Erdoğan'dan ve 'ye tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, THY 'de Final Four'a yükselerek birbiriyle eşleşen ve için bir tebrik mesajı yayınladı.

Erdoğan'dan Efes ve F.Bahçe'ye tebrik mesajı

Başkan Erdoğan, 'de Barcelona'yı geçen ve Zalgiris Kaunas'ı eleyen için bir tebrik mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "THY Avrupa Ligi'nde dörtlü finale yükselerek tüm Türkiye'yi gururlandıran @FBBasketbol ve @AnadoluEfesSK takımlarımızı yürekten tebrik ediyor, dörtlü finalde iki takımımıza da başarılar diliyorum. Dörtlü final ilk maçında iyi olan kazansın!" dedi.

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