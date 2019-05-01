Karşılaşmaya pota altından basketler üreterek başlayan Fenerbahçe karşısında boyalı alandan sayılar bulan Galatasaray, 5. dakikayı 11-8 üstün geçti. Oyunu dengeleyen sarı-lacivertli ekip, Tuğçe Canıtez ve Zandalasini'nin üç sayılık basketleriyle ilk çeyreği 18-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Plum'un üç sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe, 15. dakikada farkı 5 sayıya (20-25) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de sayı üretmekte zorluk çekerken, sarı-lacivertli ekip, soyunma 29-25 önde gitti.

İkinci yarıya dış atışlardan bulduğu basketlerle 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, 22. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 25-35. Tuğçe Canıtez'in sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 41-32 galip girdi.

Son çeyreği savunmada ve hücumda iyi başlayan Galatasaray, Işıl Alben'in dış atışlardan Macaulay'ın da pota altından kaydettiği sayılarla 36. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 40-43. Çabuk toparlanan Fenerbahçe, Plum'un sayılarıyla 35. dakikada farkı 8 sayıya (40-48) taşıdı. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, sahadan 57-49 galip ayrıldı.

Cengiz ve Özsoy tokalaşmadı

Müsabakayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve yardımcı başkan Yusuf Günay da protokol tribününden takip etti.

Karşılaşmayı takip etmek için protokol tribünündeki yerini alan Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy ile Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın tokalaşmaması dikkati çekti.