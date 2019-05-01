Bu sezon şampiyonluğunu erken ilan eden İtalyan ekibi, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Juventus'un yeni sezon için ilk hedefi ise Mauro Icardi.
Bu sezon Inter formasıyla 33 gol ve 16 asistlik performans sergileyen Arjantinli oyuncuyu Juventus renklerine katmak istiyor.
2021 yılında sözleşmesi sona erecek olan oyuncuya Torino temsilcisi yıllığı 8.5 milyon Euro'dan 5 senelik sözleşme teklif etmeye hazır.
Bu sezon Inter formasıyla 33 gol ve 16 asistlik performans sergileyen Arjantinli oyuncuyu Juventus renklerine katmak istiyor.
2021 yılında sözleşmesi sona erecek olan oyuncuya Torino temsilcisi yıllığı 8.5 milyon Euro'dan 5 senelik sözleşme teklif etmeye hazır.
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