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  • 01.05.2019 19:29
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 19:29

Icardi'yi etmek istiyor

Serie A şampiyonu , sezon sonu Inter'in forveti 'yi kadrosuna katmak istiyor.

Juventus Icardi için çalışmalara başladı
Bu sezon şampiyonluğunu erken ilan eden İtalyan ekibi, yeni sezon için çalışmalarına başladı. 'un yeni sezon için ilk hedefi ise .

Bu sezon Inter formasıyla 33 gol ve 16 asistlik performans sergileyen Arjantinli oyuncuyu Juventus renklerine katmak istiyor.


2021 yılında sözleşmesi sona erecek olan oyuncuya Torino temsilcisi yıllığı 8.5 milyon Euro'dan 5 senelik sözleşme teklif etmeye hazır.

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